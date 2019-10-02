美國本土罷工波及 通用汽車暫裁墨西哥廠6000人

（中央社紐約1日綜合外電報導）通用汽車公司（General Motors）工人在美國本土罷工，造成墨西哥兩座皮卡小貨車工廠的生產作業中斷，通用公司今天宣布，已暫時裁掉當地6000名工人。

法新社報導，通用發言人指出，聯合汽車工會 （United Auto Workers, UAW）的相關罷工行動導致零組件短缺，影響墨西哥中部城鎮錫勞（Silao）組裝廠和變速器工廠的生產作業。

這名發言人還說，待罷工結束，預計錫勞廠的工人將重返工作崗位。

這兩座工廠位於墨西哥瓜納華托州（Guanajuato），生產通用的GMC和雪佛蘭（Chevrolet）皮卡小貨車。

聯合汽車工會與通用汽車的勞工合約談判日前破局後，有近5萬名通用工人參與罷工，目前已進入第3週。

勞資雙方在合約談判時，對於薪資、健保福利、工安及臨時約雇勞工等議題未能達成協議，勞方便於9月16日展開罷工。

這場罷工行動的更早緣由，是通用在去年11月關閉北美洲的5座工廠。

摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank）今天公布的報告估計，罷工至今已讓通用損失10億美元。若罷工及早結束，通用可望在第4季補回部分利潤損失。（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）1081002