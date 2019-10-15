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世足資格賽無轉播沒觀眾 兩韓平壤激戰0比0踢和

最新更新：2019/10/15 22:46
南北韓男子足球隊15日進行一場歷史性又超現實的世界盃資格賽，觀眾席空無一人，且球賽幾乎完全對外封鎖。（圖取自韓國足球協會網頁kfa.or.kr）
南北韓男子足球隊15日進行一場歷史性又超現實的世界盃資格賽，觀眾席空無一人，且球賽幾乎完全對外封鎖。（圖取自韓國足球協會網頁kfa.or.kr）

（中央社首爾15日綜合外電報導）南北韓男子足球隊今天進行一場歷史性又超現實的世界盃資格賽，觀眾席空無一人，且球賽幾乎完全對外封鎖，兩隊最後0比0踢和。

法新社報導，在兩韓技術上仍處於交戰狀態的背景下，兩隊在北韓首都平壤的金日成競技場（Kim Il Sung Stadium）對決，現場並無實況轉播，也沒有支持群眾和外國媒體。

這是平壤首次舉行兩韓男足正式對戰，南韓方面由英超托登罕熱刺（Tottenham Hotspur）球星孫興慜（Son Heung-Min）擔任隊長。但失望的南韓球迷必須等上幾天，待官員帶回錄影DVD後才能開電視看球。南韓球迷未獲准赴平壤觀賽。

負責兩韓事務的南韓統一部透過聲明表示：「北韓承諾在我方代表隊離開前提供DVD，內含球賽完整片段。」

亞洲足球聯盟（AFC）宣傳這場比賽是多年來「最令人引頸期待的體育賽事之一」。追賽唯一的簡單方式，只能透過國際足球總會（FIFA）與亞足聯網站有限的網路文字評論。

然而網站上可取得的最新賽況極少，僅限黃牌與換人。卡達籍裁判賈希姆（Abdulrahman Al Jassim）對北韓球員李榮直（Ri Yong Jik）、李恩哲（Ri Un Chol）和南韓的金英權（Kim Young-gwon）、金玟哉（Kim Min-jae）各給一張黃牌。（譯者：楊昭彥/核稿：陳昱婷）1081015

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