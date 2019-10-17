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結束罷工有望 通用與工會達成暫行協議

最新更新：2019/10/17 09:50
美國聯合汽車工會發動罷工癱瘓通用汽車營運，雙方16日宣布達成暫行性勞動協議，以結束長達月餘之久的罷工行動。（圖取自twitter.com/UAW）
美國聯合汽車工會發動罷工癱瘓通用汽車營運，雙方16日宣布達成暫行性勞動協議，以結束長達月餘之久的罷工行動。（圖取自twitter.com/UAW）

（中央社紐約16日綜合外電報導）美國聯合汽車工會（UAW）發動罷工，癱瘓了通用汽車（GM）的營運，雙方今天宣布達成一項暫行性勞動協議，以結束長達月餘之久的罷工行動。

聯合汽車工會聲明指出，UAW通用全國總會明天將召開會議，研商這項暫行性協議內容。

總會旗下包含各地方分會。暫行協議將須大多數工會成員同意通過。

法新社報導，罷工將持續進行，直到全國總會通過這項協議提案。

UAW說，但工會領袖也會在明天決定，是否持續罷工直到工會所有會員進行投票。

工會與通用汽車都未透露暫行性協議的細節。

近5萬名時薪工人自9月16日展開罷工行動，估計影響整個汽車產業全職勞工生計多達15萬人，包括通用數以萬計的受薪工人以及汽車零件供應商雇員。

聯合汽車工會與通用汽車之間的協商，聚焦在就業保障、健康福利以及讓薪水較低的臨時雇員較快轉為正職。

工會副會長狄特斯（Terry Dittes）表示：「全國協商代表團隊首要任務是要簽下一個公平且有保障的合約，這是我們工會成員所應得的。」（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1081017

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