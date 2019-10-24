晶片市場低迷 SK海力士Q3獲利跌至3年新低

（中央社首爾24日綜合外電報導）全球第2大記憶體晶片商南韓SK海力士公司（SK Hynix）今天表示，受到全球晶片市場長期疲弱影響，SK海力士交出3年來最低的單季獲利數據。

三星電子（Samsung Electronics）為首的南韓晶片商近年因產品價格飆漲，獲利創新高。但在晶片製造商挹注數十億美元投資新廠之下，全球市場供應增加，需求開始減退。

供應晶片給美國蘋果公司（Apple Inc.）和中國華為等大企業的SK海力士發布聲明表示，7到9月這季的營業利益較去年同期銳減93%，來到4730億韓元（約新台幣124億元）。

SK海力士上季淨利也萎縮89%，來到4950億韓元（約新台幣130億元）。銷售額則年減4成，降至6兆8000億韓元（約新台幣1789億元）。

SK海力士指出：「上季的DRAM價格依舊疲軟，平均售價跌了16%。」

SK海力士表示，他們已減產和改變產品比重，以提高獲利能力。「明年DRAM和NAND快閃記憶體的產能都將比今年減少，投資額也預期將大幅縮減。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張正芊）1081024