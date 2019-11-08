WHO認可傳統中醫 歐洲醫學組織質疑

（中央社巴黎7日綜合外電報導）儘管最近傳統中醫療法獲得世界衛生組織（WHO）認可，但歐洲的醫學相關組織今天要求，中醫也應受到跟傳統西醫相同的規範管理與監督。

瑞典皇家科學院（Royal Swedish Academy of Sciences）院長拉爾哈默（Dan Larhammar）在透過歐洲醫學和科學團體發布的聲明中說：「世界衛生組織通過最新版的『全球醫學綱要』，將傳統中醫療法納為一個章節，不代表中醫已然絕對安全，而不需強有力的證據證明。」

這份聲明警告，WHO的本意並不一定是推廣傳統中醫療法，但獲得認可可能會促進支持者的更廣泛應用。因此，病患會對哪些診斷是適當的，哪些療法是有效的感到困惑。

歐洲科學院諮詢委員會（EASAC）和歐洲醫學科學院聯合會（FEAM）表示，歐洲議員必須保障歐洲公民的健康。

拉爾哈默說：「有些例證顯示部分傳統中醫療法已進行徹底的臨床前研究，且在嚴格的臨床試驗中獲證明能貢獻顯著療效，舉例來說，青蒿素療法可治瘧疾。」

中國中醫科學院專家屠呦呦因發現抗瘧藥物青蒿素，2015年獲頒諾貝爾醫學獎，使得中醫可信度大幅提升。但仍有許多西方人士揶揄中醫缺乏科學基礎，近乎庸醫或江湖術士。

歐洲科學院諮詢委員會前會長范德麥爾（Jos van der Meer）表示，更嚴重的是部分傳統中醫療法「可能造成嚴重副作用，與其他療法產生相互作用」。

他還說：「此外，病患可能因為嚴重疾病未受有效治療及延遲接受正統醫療程序而危及性命。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1081108