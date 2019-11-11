英國鋼鐵公司破產 中國敬業集團擬27億收購

（中央社記者戴雅真倫敦11日專電）已進行破產清算的英國第2大鋼鐵廠「英國鋼鐵公司」（British Steel），擬被中國敬業集團（Jingye Group）以7000萬英鎊（約新台幣27.2億元）收購。

英國鋼鐵公司在今年5月陷入財務危機後，曾向英國政府申請3000萬英鎊金援，但遭到拒絕，隨後宣布進行破產清算，並由英國政府接管。

英國廣播公司（BBC）報導，敬業集團收購英國鋼鐵公司，可幫助4000多人保住工作。英國政府據悉將提供貸款擔保，以及其他財務方面的協助。

英國鋼鐵公司在英格蘭北部斯康紹普（Scunthorpe）和提賽德（Teesside）的廠房雇用4000多名員工，相關供應鏈則影響約2萬人的工作。據悉敬業集團一方面承諾要增加生產鏈，另一方面也警告必須節約開支。

據稱敬業集團希望把斯康紹普廠房的年生產量，從一年2500萬公噸提升至超過3000萬公噸。

在敬業集團決定伸出援手之前，英國鋼鐵公司曾和土耳其旗下的軍方退休基金Ataer談過收購，並在8月簽署初步協議，但在10月因為雙方條件談不攏而破局。

敬業集團以鋼鐵為主業，兼營化工、酒店，旗下有2萬3500名員工。敬業集團董事長李趕坡最近曾到英國鋼鐵公司的廠房查訪，並與斯康紹普當地的議員會面。

雖然敬業集團收購英國鋼鐵公司可以保住當地工人的工作，但也引發國安方面的疑慮。

保守黨議員路易斯（Julian Lewis）曾表示，敬業集團接手英國鋼鐵公司，就有如中國科技巨擘華為想要插手英國的5G網路建設。

他表示：「雖然危險性不如華為高，但是把國防相關的鋼鐵產業，讓一個在政治自由與我們相反的國家接管，依舊不令人樂見。」（編輯：陳惠珍）1081111