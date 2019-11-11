馬國雙11網購買氣強強滾 家電時尚品最夯

（中央社記者郭朝河吉隆坡11日專電）零售業年度最大盛事雙11購物節襲捲全球，馬來西亞買氣強強滾，所有電商平台都在最短時間內刷新銷售紀錄，其中商用家電、時尚和美容品、電子錢包是最受歡迎的產品。

雙11購物節成為馬來西亞人的購物狂歡節慶，根據一站式網購平台Shopback馬來西亞區總經理韓壽升透露，進入雙11當天時，購物者立刻瘋狂搶購，讓網路和手機流量在1小時內年增逾300%，並達到去年雙11全天流量的35%。

他表示，今早9時30分，網路和手機流量已達到去年雙11購物節的全天流量。若以首小時流量計算，Lazada、淘寶和Shopee是最受歡的電商平台，其中商用家電、電子錢包，時尚和美容品是最受歡迎網購類別。

Shopee區域董事總經理何子翔表示，今年雙11首個小時的訂單額是去年同時段的3倍，他看好今年有望超越去年1100萬筆訂單紀錄。其中家用電器、雜貨、嬰兒用品、玩具、手機和配件都是受歡迎的產品類別。

何子翔從今年的消費趨勢中分析，除了一般消費民眾外，一些頂級的零售商及品牌也向電商洽詢合作意願，間接提升了這一波購物節的買氣。

另外，Lazada也透露，在首個小時內已經售出100萬件商品，而前13個小時已超越去年雙11的銷售紀錄。

至於馬來西亞電商品牌Fave聯合創辦人梁友仁也說，Fave平台推出雙11優惠活動的短短數個小時內，銷售額增長了6倍，其中美容、保健品及餐飲類的交易占總銷售額的70%。（編輯：韋樞）1081111