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Airbnb躋身奧運主要合作夥伴 巴黎不滿

最新更新：2019/11/19 16:04

（中央社倫敦18日綜合外電報導）旅宿平台Airbnb成為奧林匹克運動會主要合作夥伴之一。將主辦2024年奧運的巴黎近年基於維護住房供給穩定及旅宿業公平等理由，一直試圖加強規範Airbnb，因此強烈批評這項協議。

法新社報導，依據一項今天於倫敦公布的9年期協議，Airbnb成為國際奧林匹克委員會（IOC）的官方夥伴，與可口可樂（Coca Cola）、Visa等大型跨國企業一樣，躋身最大贊助商。

但巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）上週寄出一封信，警告奧委會主席巴赫（Thomas Bach）這項協議的風險。

伊達戈將於明年3月法國市長選舉中爭取連任，她矢言以「徹底的決心」收緊關於遊客租房的規範。巴黎是Airbnb最重要的市場之一。

伊達戈在信中寫道：「Airbnb讓巴黎許多住房消失，導致租屋市場上房租漲價、公寓更加短缺，所有巴黎人都付出代價，尤其是中產階級。」

Airbnb創辦人之一傑比亞（Joe Gebbia）說，與國際奧委會的夥伴關係能「確保巴黎奧運成為至今最包容、最便利、最永續的一屆賽事」。

國際奧委會並未透露更多關於協議的財務細節，但巴赫說，這項「里程碑式」的協議有利於把奧運帶入「數位時代」。

巴赫表示，Airbnb可提供能讓奧運主辦方及代表團降低成本的住宿設施，把新建設施的需求降到最低，運動員則仍然住在奧運選手村。

根據美聯社消息，負責運動及觀光事務的巴黎市副市長馬丁（Jean-Francois Martins）說，伊達戈若連任，將針對Airbnb在巴黎的存在舉辦公民投票。他表示，伊達戈認為Airbnb對巴黎的住房供給有惡劣影響，巴黎人將有幾個選項，包括在部分區域禁止Airbnb的可能性。（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）1081119

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