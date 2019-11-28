美國經濟報喜 第3季成長率上修民間消費續旺

（中央社記者尹俊傑紐約27日專電）美國今天經濟喜訊頻傳，第3季國內生產毛額（GDP）成長率上修至2.1%，10月民間消費持續成長，為第4季經濟擴張奠定良好基礎。但消費者信心續降，恐影響旺季買氣。

美國商務部公布，美國第3季實質GDP折合年率成長2.1%，高於初估的1.9%，也優於第2季的2%。這項數據意味美國第3季經濟成長加速，而非趨緩，民間庫存投資、住宅固定投資、個人消費支出數據上修扮演功臣，彌補政府支出下修的缺口。

此外，美國10月個人消費支出經季節調整後月增0.3%，為3個月來最佳表現；耐久財訂單增加0.6%，市場原先預期減少0.8%。兩項數據都是第4季經濟成長好兆頭。

另一方面，聯邦準備理事會（Fed）公布的最新版經濟情勢調查報告「褐皮書」（Beige Book）顯示，聯準會認為10月至11月中美國經濟適度擴張，整體而言前景依舊樂觀。聯準會聯繫的部分業界人士預期，當前經濟成長速率將延續到明年。

在經濟數據利多支撐、投資人看好美中達成首階段貿易協議下，美股今天上漲，拉出連4紅漲勢，3大指數再創歷史新高。

道瓊工業指數終場上漲42.32點，漲幅0.15%，收在28164點。標準普爾500指數上漲13.11點，漲幅0.42%，收在3153.63點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲57.24點，漲幅0.66%，收在8705.18點。

不過，美國經濟連串喜訊中也有隱憂，民間消費能否維持勁道攸關第4季經濟表現。

華爾街日報報導，過去兩季，美國消費者在企業投資衰退之際適時維持經濟動能，但愈來愈多跡象顯示消費勁道可能減弱。美國10月民間消費成長，主要在於水電瓦斯支出增加，與此同時，車輛等耐久財購置減少，家庭收入也零成長。

根據美國經濟評議會（The Conference Board）昨天公布的報告，美國11月消費者信心指數降至125.5，低於10月的126.1。由於消費者對景氣與就業情勢看法漸趨悲觀，這項指數已連4個月下滑。

民間消費貢獻美國經濟產值逾2/3，具有舉足輕重的地位，官方數據顯示上季民間消費已有降溫跡象。根據美國商務部，美國第3季個人消費支出折合年率成長2.9%，不如第2季的4.6%。

美國經濟另一隱憂是企業獲利衰退。美國商務部數據顯示，美國第3季不計庫存估值與資本消耗調整的企業稅後盈餘季減0.6%，扭轉第2季成長3.3%的局面，臉書（Facebook）與谷歌（Google）母公司Alphabet支付法律和解金是部分原因。

獲利衰退恐促使企業減少徵才甚至裁員，影響擴及勞動市場，繼而衝擊消費支出。

不過，美國就業市場仍舊穩健。根據美國勞工部數據，截至23日當週，初次申請失業救濟金人數銳減1.5萬人，降至21.3萬人。美國10月失業率保持在3.6%，接近半世紀低點，非農業就業人口也持續成長，都讓今年3度決議降息的聯準會官員12月集會時有理由觀望。（編輯：馮昭）1081128