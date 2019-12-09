防競爭不公 監管機關要求科技巨頭分享顧客資訊

（中央社倫敦8日綜合外電報導）為避免不公平的競爭，谷歌（Google）、阿里巴巴集團（Alibaba）等科技巨頭可能被迫與銀行以及金融科技業者分享顧客的金融服務資訊。

臉書（Facebook）加密貨幣Libra面臨審視之際，國際監管機構金融穩定委員會（FSB）表示，科技巨頭魔掌越伸越長，讓人對金融穩定、競爭以及資料隱私產生疑問。

金融穩定委員會在今天發布的報告中呼籲「提高警覺，密切注意」科技巨頭轉向金融服務的狀況。委員會表示，若科技巨頭轉入金融服務，銀行透過保留盈餘創造資本的能力可能受限。

金融穩定委員會表示，包括微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、電子海灣公司（eBay）、百度、蘋果（Apple）、臉書、騰訊都擁有龐大的資料庫，一些公司甚至提供資產管理、支付與借貸服務。

亞馬遜、臉書、支付寶、谷歌等公司已在盧森堡、愛爾蘭、立陶宛等歐洲聯盟（EU）國家取得支付相關執照。

金融穩定委員會表示，歐洲等地要求銀行與想提供其他支付服務的第三方「金融科技」公司分享顧客資料，科技公司或許也該這樣。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1081209