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路透：美限制尖端科技出口縮小範圍 業者鬆口氣

最新更新：2019/12/17 23:32

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）根據路透社獨家掌握消息，美國川普政府即將完成擬定限制精密技術出口給中國等對手國的規則，當中適用的技術範圍有限。這對擔憂海外銷售遭受限制的美國科技業者是好消息。

美國商務部正針對5項相關規則進行最後修改，涵蓋產品包括量子運算和3D列印技術。這些規則是依據去年生效的法律訂定，目的為了禁止敏感科技落入競爭國手中。

美國商務部在起草新規之前，曾在去年向法律可能涵蓋的眾多高科技產業徵詢意見，從人工智慧（AI）到機器人等。當時引發美國企業擔憂，商務部會對廣泛產業訂定嚴格規範，阻礙他們出口大量產品給主要客戶。

不過，根據路透社見過的內部更新消息，美國商務部即將完成擬定的首批規則當中，首次顯示只涵蓋少數科技，令美國企業界鬆一口氣。這些規則將先提交給國際機構批准才會生效。

曾負責美國商務部出口管理的前助理部長沃爾夫（Kevin Wolf）表示：「從列出的項目名稱來看，這些規則似乎只針對特定的國家安全問題，特別將適用範圍縮小。這應能安撫業界原本擔憂政府會對廣泛使用的技術有關的眾多科技加以限制。」（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）1081217

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