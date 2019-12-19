英國央行記者會錄音遭外洩 避險基金佔得先機

（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國中央銀行英格蘭銀行（BoE）承認，一家不肖合作供應商濫用央行新聞簡報會的錄音，把它提供給避險基金，讓高速交易者可比對手搶先幾秒取得市場敏感資訊。

根據泰晤士報（The Times），錄音本來是備用選項，以防央行提供的記者會官方錄影故障。法新社則提到，錄影播出時間會稍有延遲，僅供備用的錄音則與現場同步。

路透社指出，在泰晤士報報導相關消息後，英國央行18日表示，一家第三方供應商未經同意，取得央行部分記者會的備用錄音，把它提供給「其他外部客戶」。

英格蘭銀行總裁卡尼（Mark Carney）與央行其他高官的簡報，經常牽動英鎊與公債等市場的走向。提前獲悉簡報內容有可能讓交易者獲利數百萬。

央行透過聲明表示，這家第三方供應商自今年稍早就開始濫用錄音。但央行並未指明供應商名稱。

聲明指出：「這樣使用錄音令人完全無法接受，英格蘭銀行對此並不知情也未同意。目前正在做進一步調查。」

央行發言人今天告訴路透社，已向負責監管市場與交易商的英國金融行為監理總署（Financial Conduct Authority）通報濫用行徑。金融行為監理總署未立即回覆置評要求。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1081219