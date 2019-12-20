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華為2020年擴大在韓採購 5G基地台成長逾倍

最新更新：2019/12/20 17:20

（中央社記者姜遠珍首爾20日專電）華為全球媒體傳播副總裁宋凱和韓國公司執行長（CEO）孟少雲表示，華為今年在韓採購額超過111.8億美元，明年將加大在韓投資採購力度，同時明年5G基地台可望成長逾倍。

美國施壓各盟邦封殺中國電信巨擘華為，但韓國似乎未遵從。南韓聯合新聞通訊社報導，宋凱、孟少雲今天在首爾召開年終記者會，宣布明年在韓國的成長目標。

華為在韓主要採購三星電子和SK海力士的產品，今年的採購額較去年的106億美元，呈小幅增加趨勢。另外，華為今年5G的供應量為60萬個基地台，明年有望增至150萬個。

宋凱指出，華為已經和60多個國家和地區簽署了5G商用合約，已發包興建40萬個5G基地台，向南韓發包興建1.8萬個5G基地台，幫助移動運營商LG U+在5G領域處於領先位置。華為還考慮明年上半年在南韓設立研發中心。

孟少雲表示，韓國客戶對技術水準的要求相當高，華為將透過品質贏得信任，並隨時可以供應28 GHz頻段、SA架構產品，如果在美國的制裁下仍然選擇華為，華為將展示相應的價值。（編輯：高照芬）1081220

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