中國允諾擴大採購美國商品 分析師：達標大不易

（中央社北京14日綜合外電報導）中國在與美國達成的第一階段貿易協議中，做出令人瞠目結舌的採購承諾。現在商品貿易業者與分析師還在奮力釐清，中國未來如何兌現承諾。

路透社報導，美中將於明天簽署協議。根據聽過協議簡報的消息人士，中國不僅承諾將向美國擴大採購500億美元的能源產品；農產品方面也將在2017年向美國採購240億美元的基礎上，於兩年內再增加約320億美元。

這份協議還規定，中國將向美國擴大採購800億美元的製造業產品。

上述採購金額確實能縮小中國對美國一年享有約3000億美元的貿易順差。但研究中國商品流的分析師依然懷疑，北京能否吸收如此大量的美國產品，又不至於威脅到與其他供應國的關係、傷害本國供應商，還不用對進口標準和限額做出實質修訂。

法國外貿銀行（Natixis）駐香港的首席亞太經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）表示：「中國不是得大幅增加進口，減少目前占國內生產毛額（GDP）1.5%的經常帳順差；就是得把交易對象從跟美國競爭的商品供應國改成美國。我認為第二種情況可能性更高。」

在能源產品方面，中國貿易界消息人士與分析師說，中國未來要達成採購目標，必須把美國原油、液化天然氣的供貨量，以及乙烷、液化石油氣等石化原料的進口量都算入。但除非中國能簽署新的供應協議取代其他出口國，否則依然很難達標。

北京顧問業者思亞能源（SIA Energy）分析師Seng Yick Tee說，500億美元的採購目標「雄心太大，不太可能達成」。他表示，2017與2018年，美國出口至中國的能源產品約為80億美元。

除了採購量是問題，質也構成挑戰。Seng Yick Tee表示：「中國煉油廠的設計多半為處理中質含硫原油，但美國原油多半為低硫輕質原油。」

在農產品方面，一名中國穀物交易商說，中國承諾在兩年內擴大採購300億美元實在「驚人」，因為增加的金額比中國一年向美國採購的農產品總額還要多。他說：「若是總共採購、而非擴大採購320億美元，這還合理得多。」

荷蘭國際集團（ING）駐香港大中華區經濟學家彭藹嬈（Iris Pang）則表示，這麼大筆美金採購額都來自單一供應國，也會產生供應中斷的風險，並扭曲國際作物價格。

她說：「來自世界其他國家的農產品價格可能比較便宜，中國（1月）降低進口關稅之後尤其是如此。所以即使取消報復性關稅，美國跟其他經濟體相比並無競爭優勢。」

此外，由於非洲豬瘟已減少中國使用大豆餵養豬隻的需求；而中國為保護本國農民，也限制穀物的進口額度。貿易商也好奇，中國到底能向美國購買何種農產品。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1090114