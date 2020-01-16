澳洲野火台北募款 不到3小時募得逾100萬元

台北市澳洲紐西蘭商會16日舉辦野火災後重建募款活動，在台紐澳人士和台灣民眾反應熱烈，活動不到3小時即募得逾新台幣100萬元。中央社記者陳韻聿攝 109年1月16日

（中央社記者陳韻聿台北16日電）澳洲自去年9月以來遭受規模前所未見野火所害，損失慘重。台北市澳洲紐西蘭商會今晚為野火災後重建舉辦募款活動，短短兩個半小時即募得超過新台幣100萬元，反應十分熱烈。

募款活動包括慈善拍賣，其中最受矚目的拍賣品項是兩份「台灣澳洲消防員2020年猛男月曆」，分別由有澳洲血統的女藝人昆凌和新北市長侯友宜簽名；其中，昆凌簽名版月曆拍得新台幣2萬1000元，行情較侯友宜簽名版高出2000元。

台北市澳洲紐西蘭商會（ANZCham）表示，今晚募得的新台幣101萬300元將透過台灣紅十字會轉交澳洲紅十字會運用。

新北市消防局去年夏天首度邀請澳洲消防員來台共同拍攝「猛男風」2020年月曆，引發台灣各界矚目。今晚的募款活動也有幾位新北市消防員著制服共襄盛舉，十分吸睛。

台北市澳洲紐西蘭商會代理理事長范達明（Damien Van Eyk）在活動上說，儘管台灣距離澳洲遙遠，兩地的人與人關係卻十分緊密，台灣在澳洲遭遇重大災害時不吝伸出援手，他深受觸動。

澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）則表示，十分感謝台灣協助澳洲因應野火，包括外交部已規劃捐贈澳方10萬個口罩。高戈銳說，儘管澳洲遭遇規模前所未見的野火，來自全球的善意源源不斷，尤其是來自台灣的支持令他感動。

過去幾個月來，澳洲野火肆虐範圍約達德國國土面積的1/3，造成29人死亡，估計10億隻動物喪命，並燒毀2000棟以上民宅。遭野火蹂躪的部分澳洲東部地區今天降下大雨，使火勢獲紓緩，但氣象專家警告，短暫且密集的大雨可能引發暴洪。（編輯：黃國倫）1090116

台北市澳洲紐西蘭商會16日舉辦野火災後重建募款活動，商會代理理事長范達明（右）和澳洲駐台代表高戈銳（左）出席力挺。中央社記者陳韻聿攝 109年1月16日