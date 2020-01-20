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樂天集團辛格浩逝世 南韓老企業家退場

最新更新：2020/01/20 11:40
樂天集團創始人辛格浩19日下午在首爾病逝，享耆壽98歲。（圖取自facebook.com/lotte）
樂天集團創始人辛格浩19日下午在首爾病逝，享耆壽98歲。（圖取自facebook.com/lotte）

（中央社記者姜遠珍首爾20日專電）樂天集團創始人辛格浩昨天下午在首爾病逝，享耆壽98歲。南韓商界「第一代企業家時代」在三星李秉喆、現代鄭周永、LG集團具仁會、SK集團崔鍾賢等企業領袖過世後落幕。

南韓聯合新聞通訊社報導，辛格浩19日下午4時29分左右在首爾峨山醫院病逝，辛格浩長子、日本樂天控股前副會長辛東主和次子、樂天集團會長辛東彬，長女、樂天獎學財團理事辛英子等隨侍在側。

樂天集團表示，靈堂將設在首爾峨山醫院，葬禮等相關事宜在討論中。

報導說，辛格浩1921年出生於慶尚南道蔚山市，1948年在日本東京成立樂天集團，1967年在南韓成立樂天製菓，隨後將事業擴張至流通、旅遊、化學、建築等行業，使樂天發展為業界第5大企業。

辛格浩為旅遊產業提升為國家戰略產業有所貢獻，於1995年在旅遊產業領域首次榮獲金塔產業勳章。

不過，辛格浩的晚年並不平順。2015年，辛東主和辛東彬為爭奪樂天集團經營權而引爆鬥爭，被稱為「王子之亂」，辛格浩卸任日本樂天控股理事一職，事實上完全退出公司經營。

辛格浩2017年12日因涉嫌貪污瀆職被南韓最高法院判處有期徒刑4年，並科罰金35億韓元（約新台幣9035萬元），因年邁體衰而獲保釋。

李秉喆1910年出生於慶尚南道宜寧郡，1938年在大邱成立三星商會，1987年病逝。鄭周永1915年出生於江原道通川郡，1946年創立現代汽車工業，2001年病逝。具仁會1907年出生於慶尚南道晉陽郡，1947年成立樂喜化學工業，1958年成立金星社（LG集團之前稱樂喜金星），1969年病逝。崔鍾建1926年和弟弟崔鍾賢1929年出生於京畿道水原，崔鍾建1953年買下鮮京織物（SK之前稱鮮京），1973年過世，鮮京集團由崔鍾賢接續經營，崔鍾賢1998年逝世。（編輯：郭中翰）1090120

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