土耳其能源部長：第2座核電廠不再與日本合作

（中央社記者何宏儒安卡拉21日專電）土耳其計劃在黑海濱希諾普省興建第2座核能發電廠。能源部長唐梅茲證實不再與日本方面就此合作，正針對其他夥伴展開重新評估。

第2座核電廠落腳黑海濱的希諾普市（Sinop）。唐梅茲（Fatih Donmez）在安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）專訪中證實，日本三菱重工業公司（Mitsubishi Heavy Industries Ltd.）進行可行性研究後，相關時程與經費未能符合能源部期望。

土耳其「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，唐梅茲指出：「我們與日方同意，不就此事繼續合作。」他表示，土耳其可以跟其他供應商商討興建事宜。

土、日政府於2013年就希諾普核電廠計畫達成共識，三菱重工主導的財團針對裝置容量4480百萬瓦（MW）的這座電廠展開可行性研究。

唐梅茲指出，位在南部麥新省（Mersin）的首座核電廠阿庫優（Akkuyu）建造進度順利，第一座反應爐定2023年運轉。

阿庫優電廠的第2座反應爐營造執照已於2019年8月核發，可望很快動工。第3座反應爐的營造執照也於去年完成申請，土耳其原子能管理局（Nuclear Regulatory Authority）正評估先行核發有限工程許可，俾進行準備工作。

土耳其與俄羅斯政府於2010年5月簽署協議，阿庫優電廠由俄羅斯國營核子企業（Rosatom）承建4座裝置容量分別為1200百萬瓦的反應爐。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）於2018年4月3日以視訊方式為這項計畫動土。

唐梅茲指出，2019年土耳其運用當地能源和再生能源發電的比例達62%，較2018年的49%為高，而且2020年可望續增。

艾爾段於去年12月3日否決讓火力發電廠得以延後設置集塵器的法律後，5座火力發電廠因為沒有依法設置集塵器而於今年元旦完全關閉，另外一座則部分關廠。

唐梅茲2日曾表示，土耳其電力備用容量充裕，足以平衡其他電廠短少的發電量。（編輯：周永捷）1090121