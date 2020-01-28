武漢肺炎是否定為國際緊急事態 世衛可能再議

（中央社記者唐佩君布魯塞爾27日專電）世界衛生組織（WHO）今晚發布武漢肺炎疫情報告，表示由於中國疫情風險非常高，世衛可能再開會討論是否宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」。

WHO今天發布2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情報告，全球確認2798例，其中中國2761例、疑似病例達5794例、重症461例、死亡80例，世界衛生組織風險評估將中國列為極高（Very High）風險。

至於中國以外，目前有37例確認病例通報，WHO評估區域及國際目前疫情為高（High）風險。

世衛表示，首要策略是阻止人傳人，包括減少感染者與親近接觸者及醫護人員之間的感染，並防止進一步在國際上傳播；加快診斷、治療和疫苗的開發等。

世界衛生組織秘書長秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）已前往北京與政府官員及衛生專家會面，目的是了解疫情最新動態並加強與中國的合作關係，以進一步應對疫情。

由於WHO緊急委員會1月23日暫不建議譚德塞將新型冠狀病毒定為「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC）引起各界討論，甚至批評可能影響國際應對疫情。

美國哈佛大學公共衛生專家費格丁（Eric Feigl-Ding）近日在推特（Twitter）發文，表示「有些人覺得我企圖煽動恐懼，我沒有，我是科學家。這（病毒）很嚴重」。呼籲世衛組織儘快將2019新型冠狀病毒列入國際關注公共衛生緊急事件。

WHO在今天的疫情報告中提到正持續監測事態發展，隨時待命，必要時可在短時間內再度召集緊急委員會，討論是否宣告為國際關注公共衛生緊急事件。

國際關注公共衛生緊急事件是在WHO緊急委員會討論後，向世衛秘書長提出建議，決定是否宣告，並提出臨時性建議，包括發生緊急情況的當事國及其他國家應採行的健康措施，以預防或降低國際傳播疫病的可能性，避免不必要的國際交通干預。（編輯：郭中翰）1090128