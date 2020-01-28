武漢肺炎 日政府派專機撤僑首批約200人

（中央社記者楊明珠東京28日專電）中國湖北省武漢市因2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）感染肺炎的疫情擴大，日本政府決定派遣民間專機將武漢的僑胞載回國，今晚將先派出一架飛機首航，預計載回200人。

日本放送協會（NHK）報導，日本外務大臣茂木敏充下午在國會大廈對媒體表示，武漢市等地新型冠狀病毒疫情擴大，為了讓當地的日僑回國，今晚將派遣一架民間包機前往武漢。

他說，全日空航空公司的這架專機將在29日凌晨，在武漢機場載運約200名日僑，預定29日上午抵達東京羽田機場。

茂木表示，截至今天上午，有意搭乘專機返回日本的僑胞約有650人，日本政府考慮29日以後再加派專機。

日本首相安倍晉三今天在眾議院預算委員會上表示，已經與中國政府協商好，今晚將派遣一架專機前往武漢載回想返國的僑胞。

安倍說，對於想返國的僑胞，他已下令政府機關要設法安排這些僑胞返國。派出的專機機內將有醫師確認僑胞的健康情況。這些僑胞返國後的健康狀態也將再接受確認，兩週之內盡量避免外出。

另外，日本厚生勞動大臣加藤勝信被媒體問到專機內的防疫對策時表示，目前考慮在僑胞搭機前會先詢問是否有症狀，如果有疑似發燒的情況，將安排坐在一隔間的專區，讓沒症狀的僑胞坐在不同區的座位。（編輯：高照芬）1090128