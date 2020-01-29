非洲留學生滯留武漢 封城中學習自強

（中央社約翰尼斯堡28日綜合外電報導）在擁有1100萬人口的中國湖北省武漢市，超市向來熙攘，如今因肺炎疫情，來客稀疏，39歲的坦尚尼亞人巴卡里走在貨架間，除了他之外只有另外兩人在購物，一股恐懼感襲來。

美聯社訪問醫科博士生巴卡里（Khamis Hassan Bakari），他說，「每個人都很怕，怕看到任何人」，各國政府都倉促地想要防堵起源於武漢市的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV），「你甚至不想要超市（工作人員）碰你買的東西」。

武漢持續封城，成千上萬外國人滯留當地，較富有的國家如美國、日本準備撤離部分僑民。而在非洲，經濟最發達的南非已表示不會撤僑，但摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）下令政府把100名摩洛哥人從武漢撤離；阿爾及利亞官方媒體報導，總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）也下令立刻接回36名在武漢的公民，幾乎都是學生。

數百名來自其他國家的非洲人則不太可能有撤離的機會，巴卡里成了這群人的領袖。

中國政府積極擴展對年輕非洲大陸的影響力，根據中國教育部資料，如今非洲人是中國的第2大外籍生族群，人數僅次於亞洲其他國家留學生。2018年，中國的非洲留學生超過8萬人，估計光在武漢就超過4000人。

巴卡里和一個坦尚尼亞的醫師同業小團體經常在社群媒體向超過400名待在武漢的坦尚尼亞學生更新有關疫情的消息，數百名在中國其他省分的同胞也會看到。

巴卡里接受電話訪問時說，「他們根本不知道發生什麼事」，由於更新大部分是用東非通用的斯瓦希里語（Swahili）寫成，坦尚尼亞以外國籍的人也可以追蹤。

研究核子醫學的巴卡里說：「我身為醫師，知道如何處理壓力，所以我們展開一套方法來度過這次磨難。」

為了幫助人們鎮定，他的坦尚尼亞團體建議每天運動至少20分鐘，而且不要花太多時間上網。

一名迦納籍學生說，校方告誡學生不要在通訊軟體「微信」轉發有關病毒的影片、照片或文字，否則切斷他們的無線網路。

隨著疫情擴大，學生被告知不用定點報到，另一名坦尚尼亞人齊茲威（Hilal Kizwi）表示，他能做的事只剩下告訴家人他沒事、他很好；本來確實沒事，直到他聽說有一名當地醫師死於肺炎病毒，從此他冒險要出門時，會戴上兩層口罩。

巴卡里說：「校方前天給了我們一些補給品，有兩盒巧克力、餅乾、糖、烹飪用油和幾瓶水。今天的新消息是，如果我們要去市內，必須詢問當地社區，他們給了一個電話號碼，我們可以打過去要求提供交通或補給，如果有可能的話。」

巴卡里去了一趟超市，就不打算再出門了。他買了蔬菜水果、豆類和奶粉，已經很適應自己身兼調查員、半個治療專家和業餘消息管道的角色。

新的現況可能令人感到疲累，但他說「其實我們這幾天都睡不著了」。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1090129