越南首度宣布國家進入防疫狀態 武漢肺炎7例確診

（中央社河內2日專電）越南政府1日首次由總理阮春福宣布國家進入防疫狀態，指示相關部門加強防疫措施，顯示疫情的嚴重性。此外，越南衛生部今天表示，境內新增1例武漢肺炎確診個案，至今累計病例增至7例。

越南總理阮春福1日簽發有關2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情的決定，宣布進入防疫狀態，其中將武漢肺炎疫情列為甲類傳染病，屬於全球衛生緊急事件，人傳人的呼吸系統疾病。

越南的相關疫情通常由地方政府或衛生部宣布進入疫情爆發狀態，這次是越南政府首次宣布國家進入防疫狀態，顯示越方正視這波疫情的嚴重性。

阮春福所簽發有關武漢肺炎疫情的決定名列疫情防控措施，包括成立疫情防控國家指導委員會、加強口岸監控、在疫區內消毒與出入監控、動用和徵用各種資源用於疫情防控工作，擴大疫情防控的國際合作，在必要的情況下採用野戰醫院參與收治、隔離、觀察與治療疑似或確診病例等。

此外，越南「民智報」新聞網站今天報導，一名73歲的越裔美國籍男子於1月14日從美國搭乘南方航空公司航班飛往越南，途中在中國武漢機場過境2小時，入境後入住胡志明市一家飯店。

報導指出，這名男子自1月27日開始出現咳嗽等症狀，到1月31日被送醫隔離治療與採樣送檢，結果檢體呈現新型冠狀病毒陽性反應。

截至2日為止，越南境內累計有7起武漢肺炎確診病例，其中包括4起本國籍病例、2起中國籍病例與1起越裔美國籍病例，先後在胡志明市、中部青化省（Thanh Hoa）、河內市與慶和省（Khanh Hoa）發現與隔離治療，另有數百起疑似病例在各醫院隔離治療與檢驗中。（編輯：韋樞）1090202