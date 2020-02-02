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武漢肺炎延燒 外國人戴口罩手套飛離中國

最新更新：2020/02/02 22:05

（中央社北京2日綜合外電報導）武漢肺炎疫情延燒，許多外國人今天聚集中國北京國際機場，試圖飛離疫區，以在海外等待疫情結束，其中一名烏茲別克籍學生戴著口罩和塑膠手套，以保護自己，免被感染。

中國正努力對抗2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情。由於中國當地營業活動至少已停擺一週，學校停課，多家航空公司也接二連三取消航班，許多外國學生和工作者沒有留在中國的理由。

北京國際機場裡，一名19歲的烏茲別克籍學生告訴法新社，他準備要回家，因為他的父母非常擔心肺炎疫情。武漢肺炎目前已在中國造成300多人死亡，超過1萬4000個確診病例。

中國江蘇省揚州大學學生麥克斯（Max）說：「也許我會放棄在這裡求學。」

麥克斯稱當前情況「很可怕」，並對不斷增加的死亡病例，以及其他國家對來自中國旅客實施的限制表達擔憂。

另外，來自南非的英文老師波希（Jamie Bosch）因工作受影響決定離開。22歲的她說：「我們什麼也不能做，所有活動都停擺了。你不能和朋友見面，什麼都沒得做，所以我決定回家。」

波希表示，她擔心自己感染武漢肺炎，可能因此被隔離，且無法得到家人支援。波希還說，家人認為她有必要回家，但她會在3月學校重新開放時回到中國。

世界衛生組織（WHO）宣布武漢肺炎構成「國際關注公共衛生緊急事件」後，美國、澳洲、紐西蘭、新加坡和以色列等國家紛紛禁止近期曾到訪中國的外國人入境。旅遊禁令使許多人感到不安。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1090202

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