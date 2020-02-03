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憂武漢肺炎疫情挫原油需求 OPEC集會阻油價頹勢

最新更新：2020/02/03 10:14

（中央社維也納2日綜合外電報導）石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯本週將在維也納召開技術性會議，針對武漢肺炎疫情爆發以來國際油價下挫情勢進行分析。

一名接近OPEC的消息人士今天告訴法新社，OPEC預定4日至5日在維也納召開一場「聯合技術委員會議」，將集合多位專家討論相關事宜。

中國為全球第2大經濟體，也是一大原油消費國，自俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情爆發以來，國際油價挫跌，市場擔心中國經濟成長受疫情衝擊而停滯，進一步影響原油需求。

美國西德州中級原油（WTI）過去一個月來已經下跌18%。

不過，首要石油出口國，也是OPEC主要成員國沙烏地阿拉伯本週表示，這波疫情對原油需求的衝擊「極為有限」，但沙國將會密切觀察情勢發展。

沙國說，全球市場的衝擊有一大部分是「來自心理因素」 與「悲觀看法」。

俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）似乎較不樂觀，他在上月31日說，這次疫情危機可能導致石油需求更低。

OPEC的13個成員國與俄羅斯為首的10個非成員國一向定期集會、制定決策，影響國際油價走勢；去年12月會議決定，維持現行原油減產的協議，以防油價再往下跌。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1090203

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