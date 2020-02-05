染武漢肺炎日本司機漸康復 密切接觸17人無症狀

（中央社東京5日綜合外電報導）家住日本奈良縣的60多歲巴士司機，1月28日確診感染武漢肺炎，經過一週治療病情穩定，已逐漸恢復健康。目前已知跟司機有密切接觸的17人，暫時都沒有出現症狀。

日本讀賣新聞報導，這名巴士司機上個月因為搭載來自中國武漢市的旅行團，被確認感染2019新型冠狀病毒肺炎（2019-nCoV，武漢肺炎）。

經過一週時間治療，奈良縣政府舉行記者會表示，住院中的司機已逐漸恢復健康，跟司機有密切接觸的共22人，其中17人住在奈良縣，這17人暫時都沒有出現症狀。

奈良縣醫療政策局長鶴田真也在記者會上說，這名司機住在醫院的負壓病房，因為一開始有點脫水症狀，所以有注射點滴，目前已退燒，咳嗽症狀也趨緩，但還不知道何時能出院。

奈良縣政府追蹤縣內與司機有密切接觸的17人，每天測量2次體溫，至今沒有出現發燒等異常症狀。17人中有5人已超過武漢肺炎2週左右的潛伏期，縣府將持續觀察到8日。

日本朝日新聞報導，由於沒有新的密切接觸者，奈良縣政府認為武漢肺炎沒有在奈良縣造成流行。

另外，日本每日新聞報導，大阪府知事吉村洋文今天在例行記者會上說，住在大阪市感染武漢肺炎的40多歲女導遊，因為健康狀況好轉已於一日出院。女性導遊住院期間是在負壓病房接受治療。

與這名女導遊有密切接觸共有45人，其中35人是已返回中國的中國旅客，另外10人在日本暫無出現症狀，今天將結束14天觀察期。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1090205