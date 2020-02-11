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南韓指台灣有武漢肺炎社區感染 外交部：事實不符促更正
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包機返國逾10天確診 日本2例篩檢陰性變陽性

最新更新：2020/02/11 17:41

（中央社記者楊明珠東京11日專電）日本厚生勞動省今天表示，上月底搭乘從中國湖北省武漢包機返國的2名日本人確診感染2019新型冠狀病毒，2人在返國時接受病毒篩檢時呈現陰性反應，10日再驗卻呈陽性反應。

日本讀賣新聞報導，這兩人其中一人是1月30日搭乘第2班包機返國的40多歲男性，他帶著年幼的小孩，2月1日回到位於埼玉縣住家，進行居家自主隔離。本月8日他出現發高燒症狀，10日接受病毒篩檢，結果呈現陽性反應。

另一位是1月29日搭乘第一班從武漢返國包機的50多歲男性，返國後住在位於千葉縣的飯店。

這位男士本月7日出現發燒、咳嗽症狀住院。8日接受檢查時未感染新型冠狀病毒，但因為症狀未見改善，10日再接受檢查，結果確診。

上述2人目前在醫療機構接受治療。搭乘從湖北省返國包機的日本人及其眷屬總共763人當中，有12人確診。

有關2019新型冠狀病毒感染肺炎（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）的確診人數，日本目前包括豪華郵輪鑽石公主號135人、從湖北返國包機12人、觀光客等16人，累計163人。（編輯：林憬屏）1090211

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