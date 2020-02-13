抗武漢肺炎藥物臨床結果 專家：數週內揭曉

（中央社日內瓦12日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）會議主席基尼（Marie-Paule Kieny）今天說，中國科學家正在測試對抗武漢肺炎的兩種抗病毒藥物，初步臨床試驗結果將在數週內出爐。

路透社報導，先前為WHO病毒學家的基尼，在日內瓦共同主持兩天閉門研究論壇，有超過300名科學家與研究人員參加，包括一些透過線上參與的中國與台灣專家。

基尼在記者會上說：「中國同事非常想要參與擬定協議，我們正在定義協議內容，以讓所有臨床試驗都能依據相同標準進行，期望得到相同結果。他們非常有興趣參與制定這類主要協議。」

WHO昨天將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），疫情是去年12月從中國湖北省武漢市爆發開來，中國已有超過4萬4000人感染、逾1100人死亡，病毒已經擴散到至少24個其他國家。

基尼說，已有一些患者服用包含抗病毒藥物利托那韋（ritonavir）與洛匹那韋（lopinavir）的組合型藥物，但她沒有精確數據。

基尼說：「如果藥劑能發揮功效，那就太棒了，因為這個藥物是治療人類免疫缺乏病毒（HIV，簡稱愛滋病毒）的通用配方，顯然將是可以取得的藥物。」

這種抗HIV組合型藥物，是艾伯維藥品公司（AbbVie Inc.）的原廠藥Kaletra。

她說，這種療法是否對新型冠狀病毒有效，有待觀察。她說：「我們還不知道結果，必須再等個幾天或幾週，才會有結果出爐。」

中國科學院武漢病毒所官網4日公布，將美國吉利德科學公司（Gilead Sciences Inc.）研發的實驗性抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）的抗武漢肺炎病毒用途，申報為中國發明專利。科學家希望這款藥物能對新型冠狀病毒產生療效。

基尼表示：「他們很快就向患者提供瑞德西韋…這款藥物對伊波拉（Ebola）沒有多大成效，但伊波拉與新型冠狀病毒不同，瑞德西韋對抗新型冠狀病毒的成功率可能更高。」

她說：「但我們必須再等個幾週，才知道這款藥物是否有正面效果。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1090213