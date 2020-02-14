中國因應武漢肺炎欠透明 白宮官員坦言失望

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國白宮高階官員今天表示，中國在應對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）危機時缺乏透明性，美國為此感到失望。

法新社報導，美國總統川普的經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）對記者表示：「我們有點失望未受邀（派遣專家團前往中國協助），也對中國方面缺乏透明性感到有點失望。」

川普上週才讚許中國國家主席習近平的政府對疫情的因應作為。根據中國官方數據，俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病已累積1367例死亡病例、超過6萬人感染。

川普今天在廣播電台iHeart Radio播出的網路音訊中表示：「我覺得他們（指中國）處理得很專業，我認為他們非常有能力。」

但當川普被問到中國在病毒議題上是否誠實，他說：「嗯，很難說，我覺得他們想盡量粉飾。」

柯德洛說，中國方面未回應的問題越來越多，承諾進行的合作也沒有要展開的跡象。

柯德洛表示：「習主席向川普總統保證中國正在努力，也會坦誠，會接受我們的協助。我們非常願意與聯合國及世界衛生組織（WHO）合作，但他們不允許。我不知道他們的動機是什麼。我確知顯然有越來越多人在那裡受苦。」

他還問：「中國共產黨機關真的對我們說實話嗎？」

柯德洛預測，這波疫情對美國的經濟衝擊會很小，但也說，對新型冠狀病毒的恐懼會製造不確定性，「如果我們拿不到中國的正確資訊，就很難做出恰當的評估」。

美國衛生官員今天通報第15起境內確診病例。疫情於去年12月在中國湖北省武漢市爆發至今，美國政府已派遣專機從湖北撤離約800人，這些人返美後均須在軍事基地接受14天隔離，即病毒最長潛伏期。

路透社提到，中國官方統計病例數近日暴增，很大一部分原因似乎是官方變更確診方式，湖北省先前只在經過特定檢測後才算確診，但這種檢測工具已經短缺，現在則開始使用更普遍的肺部掃描來判別病例。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1090214