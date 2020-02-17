武漢肺炎啟示 都市易受疫情衝擊生活圈須重設計

（中央社曼谷17日綜合外電報導）中國湖北省武漢市去年底爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，成了最新一個面臨致命疫情的都市中心，多位都市規劃師和醫師對此表示，這種人口密集區尤其首當其衝，或許必須重新設計。

約有1100萬人口的武漢市已經封城超過3週。根據有關當局，中國大陸已有1770人命喪武漢肺炎。世界衛生組織（WHO）已於11日將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

路透社報導，這波疫情令人想起同樣致命的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情。SARS在2002年到2003年造成全球770多人喪生，疫情爆發點是香港一處住宅區，香港也是世界人口最密集且貧富不均的城市之一。

新加坡李光耀創新型城市中心（Lee Kuan Yew Centre for Innovative Cities）政策研究人員奈爾（Sreeja Nair）表示，預計到了2050年，全球2/3以上人口會住在都市地區，各城市必須有良好衛生設計。

她說：「儘管住在都市可能有更好經濟機會和基礎建設，包括醫療設施，城市密集和擴張方式會在傳染病蔓延中扮演重大角色。」

奈爾告訴湯森路透基金會（TRF），城市貧富不均也會影響脆弱性以及準備和因應能力。

她說，這種社經差異和治理造成的偏態，讓部分人口處於較高風險，包括缺乏適當住房、醫療保健和供水與衛生設備等基礎設施的族群。

倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）教授海曼（David Heymann）表示，都市地區也因為人與動物之間的接觸而有較多風險點，包括鼠輩橫行、有活家畜和野生動物市場的地區，以及在工業化農業設施養殖動物的郊區。

他說：「都市地區獨特，除了強而有力的疾病偵測和迅速控制新興傳染病的因應系統外，還得發展多項解決方案。」

即便最乾淨、最富裕的城市，都會深受抗藥性感染擴散和各種傳播方式影響。

城市規劃名列世界前茅的新加坡目前肺炎確診病例累計達75例，為中國境外最多例的地區之一。

奈爾表示，現代城市最好能利用科技加強監控病例和高危險群，同時設立穩固的溝通管道以凝聚共識及避免居民產生恐慌。

但除此之外，獲得馬來西亞政府支持的都市更新機構Think City計畫主任班森（Matt Benson）指出，城市必須有良好設計和公共建設。

規劃師應聚焦在打造「20分鐘城市」或城市境內村莊，讓人去上班、看醫生或探訪親友都能在20分鐘內抵達目的地。

澳洲墨爾本早已在測試這種生活圈，無論是走路、騎腳踏車或搭乘大眾運輸，多能在20分鐘內滿足日常需求。而法國巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）也放眼打造「一刻鐘城市」，以減少汙染與提高生活品質。（譯者：盧映孜/核稿：劉淑琴）1090217