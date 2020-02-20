兩員工疑染武漢肺炎 南韓SK海力士大動作護產線

（中央社記者廖禹揚台北20日電）武漢肺炎疫情升溫，南韓記憶體大廠SK海力士今天要求800多名員工返家隔離；相關晶圓廠SK Siltron也在廠區設下重重關卡嚴防病毒入侵，大動作防疫要確保產線運作無虞。

武漢肺炎疫情蔓延，不少勞力密集的製造業大廠都受影響，全球記憶體龍頭大廠之一的SK海力士，19日和20日因新進員工中出現疑似感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）患者，逐步提高採取自家隔離的員工人數。

韓媒NEWSIS報導，SK海力士一名新進員工因出現感冒症狀，前往公司內部診所就醫，因有肺炎徵兆轉送利川醫院進行武漢肺炎採檢；SK海力士也隨即封閉公司內部診所並要求與這名新進員工同時接受教育訓練的其他280多名員工返家隔離。

SK海力士今天證實，公司另一名新進員工曾與大邱的武漢肺炎確診患者密切接觸，因此擴大隔離人數至800多人。

根據南韓聯合新聞通訊社報導，SK海力士相關人士表示，即使是行動路線有稍微重疊的對象，都列入這次隔離範圍。

SK海力士表示，待2名員工採檢結果出爐後，會視狀況調整隔離措施。

根據朝鮮Biz報導，SK海力士已封閉利川園區的訓練所，但因這名曾與確診患者接觸的新進員工未出入廠區，因此並未封閉工廠。

除SK海力士大動作隔離可能接觸患者的員工，負責供應SK海力士晶片的相關企業SK Siltron也表示，為保護員工安全及維持產線正常運作，已在所有出入口加裝熱感應攝影機，確保員工及合作廠商人員無發燒狀況，曾前往出現武漢肺炎疫情地區出差的員工，結束出差後約2週期間須在家工作。（編輯：周永捷）1090220