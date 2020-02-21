中國公布第二批對美加徵關稅排除清單 含呼吸器

（中央社記者沈朋達上海21日電）中國政府今天公布第二批對美加徵關稅商品的第一次排除清單，涉及木材、馬達、無創呼吸器和溫度傳感器等65項商品，自2月28日開始實施。

中國財政部網站公布，據「國務院關稅稅則委員會關於試行開展對美加徵關稅商品排除工作的公告」，經國務院批准，稅則委員會公布第二批對美加徵關稅商品第一次排除清單，對第二批對美加徵關稅商品，第一次排除其中部分商品，自2月28日起實施。

公告表示，包括木材、液壓馬達及核磁共振成像裝置等55項列於清單一的商品，自2020年2月28日至2021年2月27日，不再加徵為反制美國301措施所加徵的關稅，對已加徵的關稅稅款予以退款，相關進口企業應自排除清單公布的6個月內按規定向海關申請辦理。

而包括「具自動人機同步追蹤功能或自動調節呼氣壓力功能的無創呼吸器」、溫度傳感器等10項列在清單二的商品，自2020年2月28日至2021年2月27日，不再加徵為反制美國301措施所加徵的關稅，已加徵關稅稅款不予退還。

公告也指出，關稅稅則委員會還將繼續開展對美加徵關稅商品排除工作，適時公布後續批次排除清單。（編輯：周慧盈）1090221