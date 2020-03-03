遏止武漢肺炎 法國境內疫區約120間學校停課

（中央社巴黎3日綜合外電報導）法國教育部長布朗凱（Jean-Michel Blanquer）今天表示，當局已關閉境內武漢肺炎疫區大約120間學校，這些地區通報了最多的確診病例，且未來幾天可能會有更多學校停課。

法新社報導，首都巴黎北部瓦茲省（Oise）的小學及中學已經關閉，當地出現了群聚感染病例，並有2人死於武漢肺炎。

布朗凱告訴LCI電視台，瓦茲省的學校停課影響了大約3萬5000名學童，大西洋沿岸不列塔尼地區（Brittany）莫比昂省（Morbihan）的9000名學童也被告知要待在家中。

布朗凱指出，巴黎東邊近郊的蒙特伊鎮（Montreuil）一個約20名學生的班級已經停課，因為日前有一名學童的武漢肺炎檢測呈陽性。

瓦茲省的學校將持續關閉，直到進一步通知，莫比昂省當局也下令關閉學校，至少要到3月14日才會重新開課。

法國當局已下令中止所有校外出國旅遊，並禁止任何超過5000人的封閉空間集會。

但布朗凱指稱，目前沒有下令關閉全國各學校的計畫。

法國當局迄今已通報191起武漢肺炎感染病例，累計3起死亡病例。（譯者：陳正健／核稿：陳彥鈞）1090303