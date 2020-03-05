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武漢肺炎連累 漢莎航空停飛近2成飛機

最新更新：2020/03/05 10:56

（中央社法蘭克福4日綜合外電報導）德國漢莎航空（Lufthansa）今天表示，由於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，將停飛150架飛機。漢莎航空擁有的飛機總數約為770架。

路透社報導，漢莎航空發言人表示：「我們正積極調整計畫，以因應特殊狀況。」

漢莎航空上週表示，已有23架長程飛機停飛。

歐洲的航空公司負責人昨天警告，從經濟損失來說，俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病導致航空業最糟糕的情況即將到來，但他們預測旅行需求會在未來數週內穩定下來。

漢莎航空集團旗下，包括瑞士航空、布魯塞爾航空、歐洲之翼航空（Eurowings）及奧地利航空，已於2月28日表示，視疫情擴散程度而定，將在數週內減少最多25%的短程及中程航班。

漢莎航空之後又於3月2日表示，由於疫情影響，要延長停飛前往中國的航班到4月24日，飛往伊朗德黑蘭的航班停飛到4月30日，前往北義大利的航班也要減少。

漢莎航空表示，目前要評估收益影響，還言之過早。漢莎航空的財報預計於3月19日公布。

根據法新社消息，漢莎航空停飛的150架飛機中，有25架是長程飛機，125架是短中程飛機。

漢莎航空的股價近日暴跌，因為2019年冠狀病毒疾病對航空業的衝擊特別顯著，今天下午在法蘭克福股市雖有些微回漲，但還是比今年初低了約27%。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1090305

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