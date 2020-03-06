武漢肺炎損經濟 貝萊德預期衝擊過後強勁復甦

（中央社記者尹俊傑紐約5日專電）武漢肺炎疫情蔓延，投資人信心不足導致股市劇烈震盪。貝萊德全球首席投資策略師派爾認為，今年全球經濟成長將減速，不致陷入衰退，疫情衝擊過後能強勁復甦，但變數猶存。

美股2月中旬登上歷史高點後，因投資人日益擔憂2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情而迅速拉回。標準普爾500指數上週重挫11.5%，創2008年全球金融海嘯爆發以來最糟表現；近4個交易日劇烈震盪，漲跌幅都超過2%。

效力全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）6年的派爾（Mike Pyle）今天向媒體簡報全球財經情勢時說，投資人原本認為武漢肺炎只是中國公共衛生危機，近兩週重新評估，認為疫情對全球經濟構成考驗，導致盤勢劇烈震盪。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）最新預測，今年全球經濟將成長2.4%，低於武漢肺炎疫情爆發前估計的2.9%；依最糟情況設想，今年全球經濟只會成長1.5%。

派爾預期，受疫情影響，今年全球經濟成長肯定會比去年慢，瀕臨技術衰退（連兩季經濟負成長）的歐元區與日本陷入衰退的機率很高，但全球與美國經濟可以躲過嚴重衰退。

貝萊德樂觀評估是基於美國經濟基本面穩健、衰退風險有限，能抵禦武漢肺炎衝擊；疫情終究只是一時的事件，經濟熬過短暫衝擊後能迅速復甦；全球財政、貨幣政策串連因應，能對經濟產生可觀支撐。

七大工業國集團（G7）財政部長與央行總裁本週承諾運用「一切適當政策工具」，防範武漢肺炎對經濟形成的風險。美國聯邦準備理事會（Fed）3日宣布調降基準利率2碼（0.5個百分點），2008年全球金融海嘯爆發以來首度緊急降息。

聯準會一口氣將聯邦資金利率目標區間降到1%至1.25%，但美國總統川普仍不滿足，要求聯準會比照實行負利率的歐元區與日本央行，進一步調降基準利率、放鬆貨幣政策。

派爾表示，就傳統貨幣政策手段而言，聯準會即使降息2碼，進一步降息的空間仍比世界其他多數央行大。但央行火力畢竟有限，他預期華府財政決策人士將挺身而出，推動積極財政政策。

儘管如此，派爾仍點出全球經濟面臨3大風險。

他表示，武漢肺炎疫情擴散範圍、嚴重程度、防疫措施對經濟的衝擊，至今仍不明朗；經濟衝擊會延續多久也是未知數，因此中國宣稱成功阻斷疫情蔓延耗費的時間，將是其他地區經濟能多快復甦的重要參考。各國政策因應能防止流動性短缺，但支撐經濟實際效果仍待觀察。（編輯：馮昭）1090306