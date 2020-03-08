印尼增2起武漢肺炎確診 鑽石公主船員檢測陽性

印尼1日接回69名鑽石公主號船員，他們在日本篩檢時都未感染武漢肺炎，但印尼重新篩檢後，發現有1名船員確診。（印尼駐日本大使館提供）中央社記者石秀娟傳真 109年3月8日

（中央社記者石秀娟雅加達8日專電）印尼今天再新增兩起武漢肺炎確診病例，其中一例與印尼首例確診患者有關，另一例則是鑽石公主號郵輪的船員，他在日本篩檢時呈現陰性。印尼目前共6人確診。

印尼政府2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）議題發言人艾瑪德（Achmad Yurianto）今天宣布新增的確診病例，指2人目前在醫院治療，狀況穩定，沒有發燒、咳嗽或流鼻水。

艾瑪德指出，第5例確診個案是55歲男子。印尼確診首例是一名女性，她疑似因上個月到雅加達旅遊、被一名確診的日本女性感染。這名55歲的男子也與首例確診患者有關。

他表示，第6例確診患者是36歲男子，他與68名鑽石公主號郵輪的印尼船員目前在雅加達北部外海的塞巴魯（Sebaru）島隔離。

上個月因有遊客感染武漢肺炎而停靠在日本橫濱港隔離檢疫的鑽石公主號郵輪有78名印尼船員，8名在郵輪上接受篩檢確診，留在日本治療，1名船員決定繼續留在船上。印尼1日接回69名船員，他們在塞巴魯島接受28天隔離，並重新接受篩檢。日前傳出船員中有1名疑似病例，再度檢測後確診感染。

印尼從世界夢號郵輪接回的188名船員也仍在塞巴魯島隔離。印尼衛生部日前指出，他們的檢測結果都是陰性。（編輯：周永捷）1090308