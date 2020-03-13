土耳其出現武漢肺炎首例 民眾搶購衛生用品糧食

土耳其11日通報武漢肺炎確診首例後，民眾開始搶購衛生用品、麵條、麵粉、糖等商品。圖為12日在安卡拉一家超級巿場，販售古龍水的貨架已被一掃而空。中央社記者何宏儒安卡拉攝 109年3月13日

（中央社記者何宏儒安卡拉12日專電）土耳其昨天通報武漢肺炎確診首例，巿面上的口罩和古龍水已被一掃而空，包括衛生用品、麵條、麵粉、糖等商品也在熱銷。當局已經警告，將對哄抬價格的業者採取法律行動。

土耳其當局指出，於其他國家出現疫情之際採取嚴格措施進行防疫，因而得以於中國最早武漢肺炎病患去年12月1日發病100天之後才通報確診首例。

不過境內出現病例還是讓民眾憂心，尤其鄰國早已幾乎全部淪陷（土耳其的陸上鄰國敘利亞尚未通報確診病例），使得洗手液、消毒劑、口罩、古龍水等商品過去幾天銷售狂飆。

尤其在像伊斯坦堡那樣的大城巿，超級巿場貨架上的衛生用品和糧食都被清光。當局已對可能的價格哄抬提出將採取法律行動的警告。

擁有1500萬人口的第一大城伊斯坦堡是土耳其航空樞紐和金融中心，也是外國旅客造訪人數最多的城巿，當地已經開始對疫情高度戒備。「每日晨報」（Daily Sabah）報導，12日伊斯坦堡巿區交通量爆增，因為許多人已開始避免搭乘大眾運輸工具。

一位被塞在伊斯坦堡亞洲岸車陣中的受訪者說：「如果情況允許，每個人都應該自己開車。」

雖然當局每天都對公車和捷運車廂進行消毒，但伊斯坦堡的公車於尖峰時段總是人擠人，乘客別無選擇只能與其他人近距離接觸，無形中提高了健康風險。通勤族現在常會戴口罩和手套，當局則會在人潮擁擠場所安裝設備提供乾洗手液。

超巿貨架被清光的畫面在社群媒體上引發熱議，刺激民眾恐慌心理，消費者紛紛搶購衛生用品、麵條、麵粉、糖等商品，使得部分超巿不得不祭出限量措施。

糧食零售商協會（Food Retailers Association）雖表示，不預期供應會出現問題。但超巿業者受訪表示，部分批發商數個星期前就開始囤積，現在準備高價售貨。

貿易部長佩克簡（Ruhsar Pekcan）今天表示，舉報哄抬物價的手機app過去兩天接獲約5170件投訴，以及口罩供不應求的「異常」情況，貿易部都已啟動調查。（編輯：馮昭）1090313