協助抗武漢肺炎 馬雲捐口罩給日本

（中央社記者楊明珠東京13日專電）2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延，日本面臨口罩荒，近日日本多縣收到中國最大的網路商店平台「阿里巴巴」創辦人馬雲所捐的口罩。

日本產經新聞昨天報導，受到武漢肺炎疫情擴大的影響，日本面臨口罩缺貨的情形。馬雲允諾捐給日本醫療用口罩100萬片，其中有1萬3000片口罩昨天運抵山梨縣。山梨縣政府將透過縣醫師會等機構將口罩分發給醫療機關。

這些口罩是韓國政府認證的KF94口罩，防禦功能與美國職業安全衛生署（OSHA）認證的N95口罩相近，裝口罩的箱子上有韓文標示著是「保健用口罩KF94」，因此被認為是韓國製的口罩。

山梨縣政府已將5400片口罩送到縣醫師會。新型冠狀病毒防疫小組會長宮澤敏彥表示，市區感染情況擴大，一般的醫院在進行病毒篩檢時，需要大量N95級口罩。很感謝獲贈口罩。

日本經濟新聞日前報導9日北海道政府收到馬雲捐贈1萬片口罩。獲得馬雲捐贈口罩的日本縣市還包括靜岡縣獲贈2萬個口罩，以及東京都10萬個口罩等。

不過產經新聞引述韓國的韓聯社報導指出：「馬雲送給日本的口罩是韓國製的。韓國正面臨口罩荒，韓國製的口罩卻經由中國捐給日本，實在很不恰當。」（編輯：陳惠珍）1090313