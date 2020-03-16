武漢肺炎延燒瓜地馬拉出現第1死 拉美防疫再升級

（中央社瓜地馬拉市15日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，瓜地馬拉出現首宗死亡案例，巴拿馬也宣布禁止非居民的外國人入境，拉丁美洲國家紛紛擴大防疫措施。

以下是路透社與法新社整理的拉美各國最新情況：

●瓜地馬拉

瓜地馬拉衛生部長孟羅伊（Hugo Monroy）今天在記者會上表示，1名最近剛從西班牙馬德里返國的85歲老翁，今天在一家民營醫院死亡，成為疫情入侵中美洲以來的首批死亡案例之一。老翁剛歸國時無生病跡象，昨天才出現症狀，今早經醫師確診感染後就過世。

●巴拿馬

巴拿馬是中美洲疫情最嚴峻的國家，本週稍早已通報首宗死亡案例。巴拿馬衛生部長特納（Rosario Turner）宣布，境內確診人數已增至55人。

與特納共同出席記者會的安全部長皮諾（Juan Pino）說，自16日晚間11時59分起，只有巴拿馬人與居住在巴拿馬的外國人得以入境。

特納表示，當局已下令關閉飯店、舞廳、酒吧、賭場與其他處所的公共空間，也下令除超市、藥局、醫療中心以外的店舖關門。此外，巴拿馬已暫停非必要外科手術服務，並對門診病患就醫設限。

●宏都拉斯

宏都拉斯警方今天把民眾驅離海灘、商家與咖啡廳，開始實施政府昨天發布的命令，也就是禁止50人以上集會。

宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）在電視轉播演講中表示，國內新增3人確診武漢肺炎，包括1名嬰兒。宏都拉斯之前已出現3起案例。

●哥斯大黎加

哥斯大黎加衛生部今天表示，政府已下令關閉所有酒吧與舞廳。該國累計確診人數已增至35人。

哥斯大黎加衛生部長薩拉斯（Daniel Salas）也呼籲民眾若非極其必要，應避免出門。

●哥倫比亞

哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）今天表示，自16日起，哥倫比亞將限制所有非居民或非公民入境，以控制武漢肺炎疫情。杜克也在推特上指出，公民與外國籍居民16日起一旦返國，必須義務性自主隔離14天。

●海地

海地總理朱特（Joseph Jouthe）今天上推特表示，為預防疫情入侵，海地考慮對旅客關閉機場和港口，以及關閉與鄰國多明尼加共和國的邊界，只有貨物得以入境海地。但情況尚待評估。

海地至今未傳確診案例。

●多明尼加共和國

多明尼加共和國政府昨晚表示，自當地時間16日上午6時起，將暫停所有來自歐洲的班機入境，並中止所有郵輪靠泊，時限1個月。這項措施可能重傷該國觀光業。

多明尼加共和國至今已出現11起確診案例。

●秘魯

秘魯政府今天表示，自16日起將禁止所有郵輪泊靠秘魯港口至少30天。有當地媒體報導，預料政府將宣布全國隔離措施，要求民眾待在家中。

秘魯自3月6日出現確診首例以來，累計已有43人感染病毒。

●委內瑞拉

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天下令國內7個州自16日起實施「集體隔離」，包括首都卡拉卡斯（Caracas）在內。被隔離的7個州自當地時間清晨5時起停止一切活動，但食物配送、醫療服務、交通與維安活動除外。

馬杜洛之前已宣布禁止往來歐洲、哥倫比亞、巴拿馬與多明尼加共和國的航班，並下令各級學校和大學停課和暫停體育活動。

委內瑞拉今天新增7起武漢肺炎病例，使確診人數增至17人。

●阿根廷

阿根廷總統艾柏托（Alberto Fernandez）已宣布學校停課和關閉邊界，時間到本月底為止，但只有入境者才會受限，離境則不受影響。

●巴拉圭

巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）宣布，巴西、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭等南方共同市場（Mercosur）4國，16日將討論「對人不對貨物」的措施，擬部分封鎖邊界。

●智利

智利已下令學校停課、禁止郵輪靠港，且當局在一名85歲英國人被驗出對病毒呈陽性反應後，昨天已對2艘郵輪實施隔離。

智利自3月3日以來已記錄到75宗陽性案例。

智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）也把公共活動人數上限從500人降至200人，並推出大規模流感疫苗接種計畫，目標讓800萬人接種。但目前武漢肺炎尚無疫苗可以預防。

●薩爾瓦多

薩爾瓦多雖未傳出確診案例，國會昨晚仍宣布緊急狀態，同意暫停實施憲法部分規定。

薩爾瓦多實施的相關措施，包括限制人員自由移動與集會30天，允許衛生官員可依法禁止公共集會。

●巴西、墨西哥

巴西與墨西哥都暫停所有職業足球賽事，等候進一步通知。其中巴西是拉丁美洲疫情最嚴重的國家，至今已通報176起確診案例。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1090316