泰國武漢肺炎單日新增33起創新高 累計147例

（中央社記者呂欣憓曼谷16日專電）泰國今天宣布新增33起武漢肺炎確診病例，是單日增加最多，累計達147例。泰國總理帕拉育晚間透過電視演說向民眾信心喊話，希望大家同心度過這次危機。

泰國公共衛生部今天宣布新增33起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例，主要分為兩組人，第一組16人密切接觸了曾經參加派對以及到訪過泰拳館而染病的確診者，這間泰拳館已因有確診案例關閉。

第二組17人為從國外返泰的旅客，或是工作上和外國人密切接觸。

截至今天為止，泰國累計147起確診案例，1人死亡，108人住院治療，38人康復出院。

今天下午，泰國武里喃府（Buri Ram）宣布嚴格進出管制措施，所有要進入武里喃府的人不管是外國人或是泰國人，都要先經過嚴格的健康檢測，若有發燒等症狀就直接送醫，進入武里喃府要自我隔離14天，超過50人的大型集會未來1個月都被禁止。

武里喃府是泰國第一個自行宣布相關措施的府，民眾都在關注其他府是否會跟進。

帕拉育（Prayut Chan-o-cha）晚間則透過全國性的電視演說向泰國人信心喊話，表示「泰國一定贏」，泰國的醫療資源充足，希望民眾一起配合防疫工作，度過這次危機。

帕拉育指出，為了將傷害降到最低，政府必須採取一些嚴格的措施，例如禁止大型集會、關閉高風險的場所如運動場館，並對進入泰國的旅客採取嚴格的管控措施。（編輯：陳永昌）1090316