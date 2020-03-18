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英國武漢肺炎捨棄佛系防疫 關鍵研究促政府改採強硬措施
首頁 / 國際

歐洲成武漢肺炎重災區 世衛籲各國大膽行動

最新更新：2020/03/18 08:59

（中央社哥本哈根17日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）歐洲區辦公室今天稱歐陸為武漢肺炎疫情大流行的「重災區」，呼籲歐洲各國有必要採取「大膽」措施來防堵疫情。

歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）在記者會上表示：「沒有例外，每個國家都需要各自採取最大膽的行動來停止或延緩病毒威脅。」

克魯格表示，抱持「事不關己」的心態並非選項。

克魯格還說，「好消息」是歐洲地區「繃緊神經、高度戒備」，所有成員國都已展開「準備、整備和應變措施」。

法新社依據官方消息來源數據指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）去年12月底首度現蹤以來，已造成全球7408人病故。

根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）數據，截至今天為止，全球確診已突破18萬例。

克魯格表示，每一個國家的疫情發展速度各異，各國應衡量自身情況來決定因應措施的施行重點。

世衛歐洲區53國南轅北轍，從俄羅斯到安道爾侯國，以及德國和中亞的塔吉克共和國等。

歐洲聯盟（EU）27國外部邊境和其申根免簽區，今起對外關閉30天。

世衛昨天表示，面對「這個世代關鍵性全球衛生威脅」，有必要採檢所有可疑病例。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1090318

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