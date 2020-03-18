德國生技大廠：武漢肺炎疫苗 有望秋天上市

（中央社記者林育立柏林18日專電）各國科學家全力投入2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗的研發，與時間賽跑，德國生技公司CureVac預期疫苗有望在秋天上市。

CureVac的老闆霍普（Dietmar Hopp）今天表示，如果進展順利，初夏即可進入臨床試驗，在龐大的時間壓力下，政府應該很快就會核准，因此有望在今年秋天上市。

CureVac是位於南部杜秉根（Tuebingen）的生技公司，專精信使核糖核酸（mRNA）技術，1月開始研究武漢肺炎疫苗，獲流行病防範創新聯盟（CEPI）和歐盟的挹注。

日前媒體傳出美國總統川普打算高價買下CureVac的科學家和技術，為美國獨家生產疫苗，不過，CureVac已出面否認。

現年79歲的霍普接受畫報（Bild）專訪時強調，CureVac能利用過去研發狂犬病疫苗的經驗，開發出武漢肺炎疫苗，希望在冬天的下一波疫情來臨前保護健康的人。

各國競相研發武漢肺炎疫苗，美國Moderna生物科技公司日前宣稱已進入臨床實驗，CureVac監事會主席馮包倫（Friedrich von Bohlen）表示，不排除將有多種疫苗同時上市。

歐盟宣布將提供8000萬歐元（約新台幣27.3億元）的資金支持CureVac，馮包倫說，這筆錢將用在購買生產設備。在有利的情況下，CureVac原本可年產4億劑疫苗，設備擴充後將可生產40億劑。

不過，對於CureVac宣稱疫苗可在今年秋天上市，德國衛生部門主管官員沒這麼樂觀。

羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）所長維勒（Lothar Wieler）表示，預測疫苗上市的時間點是明年上半年，「如果早一點，當然更好」。（編輯：陳永昌）1090318