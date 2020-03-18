更多編輯台推薦新聞：
特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩
國際

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩

電子圍籬助防疫 居家檢疫亂跑將收告警簡訊
生活

電子圍籬助防疫 居家檢疫亂跑將收告警簡訊

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看
生活

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至
娛樂

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

德國生技大廠：武漢肺炎疫苗 有望秋天上市

最新更新：2020/03/18 20:07

（中央社記者林育立柏林18日專電）各國科學家全力投入2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗的研發，與時間賽跑，德國生技公司CureVac預期疫苗有望在秋天上市。

CureVac的老闆霍普（Dietmar Hopp）今天表示，如果進展順利，初夏即可進入臨床試驗，在龐大的時間壓力下，政府應該很快就會核准，因此有望在今年秋天上市。

CureVac是位於南部杜秉根（Tuebingen）的生技公司，專精信使核糖核酸（mRNA）技術，1月開始研究武漢肺炎疫苗，獲流行病防範創新聯盟（CEPI）和歐盟的挹注。

日前媒體傳出美國總統川普打算高價買下CureVac的科學家和技術，為美國獨家生產疫苗，不過，CureVac已出面否認。

現年79歲的霍普接受畫報（Bild）專訪時強調，CureVac能利用過去研發狂犬病疫苗的經驗，開發出武漢肺炎疫苗，希望在冬天的下一波疫情來臨前保護健康的人。

各國競相研發武漢肺炎疫苗，美國Moderna生物科技公司日前宣稱已進入臨床實驗，CureVac監事會主席馮包倫（Friedrich von Bohlen）表示，不排除將有多種疫苗同時上市。

歐盟宣布將提供8000萬歐元（約新台幣27.3億元）的資金支持CureVac，馮包倫說，這筆錢將用在購買生產設備。在有利的情況下，CureVac原本可年產4億劑疫苗，設備擴充後將可生產40億劑。

不過，對於CureVac宣稱疫苗可在今年秋天上市，德國衛生部門主管官員沒這麼樂觀。

羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）所長維勒（Lothar Wieler）表示，預測疫苗上市的時間點是明年上半年，「如果早一點，當然更好」。（編輯：陳永昌）1090318

延伸閱讀
印尼單日增55起武漢肺炎確診 雅加達重災區日本男子確診卻外出散播病毒爆死亡 傳害一女染病土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報