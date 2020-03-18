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武漢肺炎延燒 黑人非洲首傳死亡病例

最新更新：2020/03/18 21:52

（中央社布吉納法索瓦加杜古18日綜合外電報導）非洲沙赫爾地區（Sahel）國家布吉納法索（Burkina Faso）今天宣布武漢肺炎死亡首例，也是非洲撒哈拉沙漠以南（sub-Saharan Africa）地區所知首起死亡病例。

布吉納法索回應武漢肺炎的國家協調員、教授魏陶哥（Martial Ouedraogo）告訴媒體：「我們記錄一名62歲女性患者在昨晚死亡，她患有糖尿病，在加護病房接受治療。」

魏陶哥說，布吉納法索新增7起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，「確診數（布吉納法索）來到27人，其中女性15人、男性12人」。

其中包括波波迪鳥拉索鎮（Bobo Dioulasso）的一起確診病例，也是首都瓦加杜古（Ouagadougou）外的首例。

非洲感染武漢肺炎和死亡的病例落後於全球，但原因還不清楚。

到今天為止，法新社收集的非洲確診病例總數是576起。

其中有15例死亡，包括埃及6例、阿爾及利亞5例、摩洛哥2例、蘇丹1例、布吉納法索1例。

專家疾呼，正視撒哈拉以南國家容易受到高傳染性呼吸道病毒感染的脆弱性。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1090318

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