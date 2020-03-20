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疫情當前 英央行取消今年對銀行壓力測試

最新更新：2020/03/20 19:02

（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國央行英格蘭銀行今天取消今年度對各大銀行的壓力測試，並指出，在目前專注於支持對受疫情衝擊客戶放款的情況下，難以準時實施全球資本新規範。

路透社報導，在央行今天取消對英國8大銀行的壓力測試前，歐洲聯盟（EU）已取消原訂對主要貸款機構進行的體質檢查，包括巴克萊銀行（Barclays）和匯豐銀行（HSBC）等英國數一數二的銀行。

英國央行表示：「2019年的最近一次壓力測試顯示，英國銀行體系足以因應本國與全球各經濟體同時嚴重衰退。這種衰退比全球金融危機嚴重，還會伴隨著資產價格大跌以及不當行為成本所產生的另一種壓力。」

負責監督銀行的英國央行審慎監理總署（Prudential Regulation Authority）今天也說，全球性巴塞爾銀行監管委員會（Basel Committee）的新資本規範，原訂在未來幾年逐步實施，現在可能也得延後。

央行表示：「審慎監理總署承認，依巴塞爾委員會現行時程行事會有難度，因此正進行跨國協調，以確保這能與其他重大管轄事項同步實施。」（譯者：楊昭彥/核稿：張佑之）1090320

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