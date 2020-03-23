日本武漢肺炎增47例 累計確診1813例49死

（中央社記者楊明珠東京22日專電）武漢肺炎疫情全球蔓延，日本今天增47例確診武漢肺炎，5人死亡。日本境內確診及搭包機返國確診者共1101人，加上鑽石公主號上感染的，確診病例共1813人，累計49人死亡。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴大，今天日本兵庫縣、大阪府、群馬縣、埼玉縣共有5人死亡。岡山縣首度有人確診。

截至晚上10時（台灣時間9時），日本今天新添47人確診新型冠狀病毒。地方政府、厚生勞動省表示，在日本境內確診及搭包機從中國武漢返國確診者合計1101人。加上鑽石公主號郵輪712人確診，累計達1813人。

其中，死者共49人，包括日本境內確診者41人死亡、鑽石公主號確診者8人死亡。

在這1101例確診病例中，北海道162人、愛知縣143人、東京都138人、大阪府131人、兵庫縣111人、神奈川縣77人、埼玉縣51人、千葉縣44人、新潟縣27人。

搭包機從武漢返國者有14人確診。厚生勞動省職員、檢疫官、機場檢疫人員確診者總計27人。

厚生勞動省表示，確診者當中，截至19日為止，重症者共61人（境內確診者49人、鑽石公主號12人）。住院治療病情改善出院者共766人（境內確診者215人、鑽石公主號551人）。（編輯：郭中翰）1090323