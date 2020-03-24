武漢肺炎患者可能嗅覺失靈 專家指有助查潛藏病例

（中央社巴黎24日綜合外電報導）全球陸續傳出感染武漢肺炎但症狀輕微的名人喪失嗅覺；英國、美國、法國的耳鼻喉科醫師也說近期嗅覺失靈病患增加，可能與染疫有關。嗅覺障礙或許是找出潛在感染者的新方法。

法新社報導，英國首個對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）呈陽性反應的政治人物、衛生部次長多里斯（Nadine Dorries）表示，自己同時喪失嗅覺和味覺。她上週在推特貼文：「我只能分辨吃喝的東西是冷是熱。」

美國職籃NBA的27歲法國籍選手戈貝爾（Rudy Gobert）22日也貼文，「過去4天聞不出任何東西」。戈貝爾等球星被確診感染，已導致NBA本季停賽。

目前官方數據顯示，全球已有超過30萬人感染武漢肺炎。但許多國家缺乏篩檢工具，代表常常只有症狀嚴重的患者被確診。在許多案例未獲篩檢的情況下，專家憂心，症狀不明顯的人可能四處散播病毒。

世界衛生組織（WHO）列出武漢肺炎的最常見症狀包括發燒、疲倦和乾咳。如今數國專家都示警，嗅覺喪失症（anosmia）可能是2019冠狀病毒疾病的病徵之一。

法國衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）20日表示，耳鼻喉科醫師注意到近期喪失嗅覺的人「激增」。沙羅孟還說，在武漢肺炎輕症年輕患者身上曾發現這種症狀，但相對上仍屬罕見。

美國耳鼻喉頭頸外科醫學會（AAO-HNS）22日也指出，證明喪失嗅覺與味覺障礙（dysgeusia）是武漢肺炎「重要症狀」的傳聞愈來愈多。

英國耳鼻喉科醫師已敦促衛生當局，應該建議突然喪失味覺和嗅覺的人，就算沒有其他症狀，仍須自主隔離。

英國鼻科學會（British Rhinological Society）主席霍普金斯（Claire Hopkins）告訴法新社：「能夠延緩傳染的任何行動都極其重要。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1090324