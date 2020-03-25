挑戰全美最長隔離期 鑽石公主號乘客視為禮物

（中央社記者周世惠舊金山24日專電）住院31天，期間度過67歲生日，鑽石公主號美籍乘客高德曼（Carl Goldman）離家兩個月返回，展開第3個月的隔離期，過來人經驗談是「把隔離當成禮物」。

「挑戰全美最長的隔離紀錄」，高德曼昨天更新臉書並轉載他的隔離日誌。他寫道，回家之後「享受家裡的兩隻狗，包括在院子裡幫牠們『善後』，從沒想過會懷念這件事」。

自從他坐上命運多變的鑽石公主號（Diamond Princess），感染了2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），一直到3月16日晚間才平安返家。

依據美國政府衛生官員對於65歲以上民眾的警告，高德曼計畫留在家裡繼續隔離30天。

2月初，高德曼和3700多名鑽石公主號的乘客及船組員在日本橫濱外海留船隔離。下了郵輪之後，他和妻子搭乘2月16日的美國包機，與大約380名美籍乘客離開日本。

他因為確診住進內布拉斯加（Nebraska）奧瑪哈（Omaha）的醫學中心。他的太太檢疫呈陰性，隔離14天期滿，比他早抵家。

內布拉斯加的州立醫學院是專門處理突發嚴重感染的醫學研究中心，曾治療過伊波拉（Ebola）等特殊傳染病。

高德曼在醫院過67歲生日，那時他還在專門處理生物控制（Biocontainment）的特殊病房，護士帶著防護面具送來一小塊起司蛋糕，醫護團隊透過雙向電視，在遠端唱了一首生日快樂歌祝福他。

他感恩自己是幸運的人，受到醫院很好的照顧，「雖然離家60天，真正生病不舒服的時間僅有10小時」。

高德曼住院時，美國醫界仍處於累積2019冠狀病毒疾病的經驗值。他提到，醫生發現「用兩根棉花棒伸進鼻腔深處5秒鐘，採集出的檢體更準確」。他也頻頻被抽血，留下血液樣本。

高德曼和太太共同經營一家廣播電台，截至目前他發表了33篇日誌，並接受多家媒體訪問，包括美國哥倫比亞廣播公司（CBS）電視新聞雜誌類節目「60分鐘」（60 Minutes）。

「看到自己受訪的畫面不斷被重播成為新生活常態，覺得很奇怪。」他的體悟是，別一直盯著電視與社群媒體。

「大家都在尋找解除這個危機的方向」，高德曼想善用隔離期，趕快完成以前拖延沒做的事情，他引用妻子的話，「要把居家防疫、自我隔離當成一個禮物」。（編輯：馮昭）1090325