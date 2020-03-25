疫情不見減緩 馬來西亞管制令延長兩週

（中央社記者郭朝河吉隆坡25日專電）由於武漢肺炎疫情不見減緩，馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）今天透過電視直播宣布，延長行動管制令兩週，從原本管制期限的3月31日，延長至4月14日。

慕尤丁於下午1時開通電視直播，表示鑑於衛生部和國家安全理事會的匯報情況不理想，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）新增病例依然發生，為了更有效控制蔓延情況，政府需要更長時間來執行管制令，因此宣布管制令延長，希望民眾能夠為新措施調整生活。

他呼籲民眾不要恐慌，盡量保持冷靜，不需囤積不必要的物品，政府將確保糧食供應充足。他希望人民能體諒政府的決策，政府為了人民安康，將不時檢討管制令，不排除將因應難以控制的疫情而繼續無限期延長管制令。

為了紓緩武漢肺炎對經濟的衝擊，慕尤丁今早才發表聲明宣布規模1000億令吉（約新台幣6800億元）的三大經濟紓困措施，內容包括中小企業貸款及個人財務的延期償還等。

慕尤丁宣布，截至今天中午12時，馬來西亞新增172起確診病例，總確診病例達到1796例，累計死亡17例。他透露，衛生部已準備在全國34所醫院新增3585張病床，同時提醒醫護人員必須分階段休假。（編輯：馮昭）1090325