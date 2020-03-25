馬來西亞經研院：疫情恐令240萬人失業

（中央社記者郭朝河吉隆坡25日專電）馬來西亞經濟研究院（MIER）發表聲明，武漢肺炎疫情加上馬來西亞首相慕尤丁宣布行動管制令延長兩周，不但經濟衰退，恐怕引起一波「疫情失業潮」，失業人數將上看240萬人。

聲明表示，馬來西亞經濟在受到武漢肺炎疫情衝擊，加上政府宣布延長行動管制令多兩週，將會重創今年經濟，預料今年經濟可能出現衰退2.9%。其中在這波「疫情失業潮」中，預料非熟練工人將占67%。

經研院表示，鑒於消費開銷可能減少11%，家庭收入也將降低12%，若要抵抗這波疫情造成的經濟活動損失，馬來西亞政府可能還需要額外撥款750億令吉（約新台幣5170億元）來救助，並均勻分配給潛在破產企業或失業人員，讓商業活動與中小企業獲得支持，及廣泛照顧家庭人士，否則將讓馬來西亞經濟陷入更深的低谷。

聲明表示，雖然馬來西亞在2月27日已公佈高達200億令吉的經濟振興計劃，但隨著行動管制令延長，預料許多經濟活動將會停擺，政府有必要再額外增加750億令吉來救市。

馬來西亞經研院2月中曾預測，由於武漢肺炎疫情短期可能導致中國旅客減少、批發與零售銷售和失業率增等問題，預料今年首季國內經濟成長可能減少0.15%至0.77%。

由於武漢肺炎疫情不見減緩，馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）今天透過電視直播宣布，延長行動管制令兩週，從原本管制期限的3月31日，延長至4月14日。（編輯：韋樞）1090325