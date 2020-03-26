更多編輯台推薦新聞：
國寶魚櫻花鉤吻鮭野外數量破萬尾 創歷史新高
生活

國寶魚櫻花鉤吻鮭野外數量破萬尾 創歷史新高

室內100室外500人以上活動 指揮中心建議停辦
生活

室內100室外500人以上活動 指揮中心建議停辦

志村健確診武漢肺炎日演藝界首例 送醫時已重度肺炎
娛樂

志村健確診武漢肺炎日演藝界首例 送醫時已重度肺炎

特派專欄／德國武漢肺炎死亡率低 3種可能原因分析
國際

特派專欄／德國武漢肺炎死亡率低 3種可能原因分析

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

巴西總統指媒體誇大疫情威脅 籲結束居家隔離

最新更新：2020/03/26 08:56

（中央社記者唐雅陵聖保羅25日專電）2019冠狀病毒疾病在巴西蔓延，總統波索納洛昨晚發表全國演說，指控媒體誇大武漢肺炎造成的威脅，要求社會大眾恢復正常，結束集體居家隔離。這番言論引起各界不滿。

波索納洛（Jair Bolsonaro）指出，新型冠狀病毒疾病（Covid-19，俗稱武漢肺炎）只是「小感冒」，建議學校恢復上課，感染新型冠狀病毒風險高的族群是老年人，年輕人不受影響。

波索納洛還批評實施隔離檢疫措施的州和市政府，說國家經濟會因此受到衝擊。

前巴西經濟部長諾布瑞加（Mailson Nobrega）今天表示，如果疫情失去控制，經濟後果才會更嚴重；而現在，拯救生命比經濟更重要，「除非總統認為失業人數比死亡人數重要」。

今天波索納洛也與疫情最嚴重的東南部4州州長進行視訊會議，但期間卻與聖保羅州長多利亞（Joao Doria）發生口角，因為多利亞批評波索納洛身為一國總統理當以身作則，帶領國家人民團結一致對抗疫病，而不是引發分歧。

巴西政界人士、醫護人員和科學家，甚至是波索納洛的支持者，也對總統的立場和行為態度表示不滿。

衛生部今天更新疫情報告，目前巴西已有2433起新型冠狀病毒疾病確診病例，較昨天新增232起；57起死亡案例，較昨天新增11起。

57起死亡案例中，48起在聖保羅州，里約熱內盧州6起，亞馬遜、培南布可（Pernambuco）和南大河（Rio Grande do Sul）3州各一起。

衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）評估指出，近日確診病例增加的速度差不多一樣。他還預測，因未來幾周將擴大篩檢，冠狀病毒疾病致死率將開始下降。

儘管波索納洛要求結束集體居家隔離檢疫，巴西27州州長中至少25位表示，將維持限制人流和保持社交距離措施，以遏制冠狀病毒傳播。（編輯：陳惠珍）1090326

延伸閱讀
巴西政府評估武漢肺炎風險 考慮疫區撤僑巴西總統不避嫌 想找兒子擔任駐美大使巴西總統波索納洛 預計3月訪問美國

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報