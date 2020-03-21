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研究：巴西武漢肺炎傳染曲線類似義大利

最新更新：2020/03/21 08:45

（中央社記者唐雅陵聖保羅20日專電）巴西2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）觀測站分析指出，新型冠狀病毒在巴西的傳播速度相當於幾個星期前的義大利，且有增快趨勢，預期4月起感染數將暴增。

由聖保羅大學（USP）、坎皮納斯州立大學（Unicamp）、聖保羅州立大學（Unesp）、巴西利亞大學（UnB）、ABC聯邦大學（UFABC）、美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）和德國奧登堡大學（Universität Oldenburg）物理學家共同參與的研究預測，下星期巴西的新型冠狀病毒疾病確診病例將超過3000起，受感染人數增倍的速度可能從目前每2.28天變成每54分43秒。

Unesp理論物理研究所教授克拉恩克爾（Roberto Kraenkel）表示，增倍的間隔時間越短，大流行的速度越快，他們的計算證實了新型冠狀病毒疾病在巴西的流行傳染曲線類似義大利和西班牙。

衛生部今天公布報告指出，巴西已有904起確診病例，11起死亡案例，較昨天新增4起。新增4起死亡病例都有心臟病、糖尿病和高血壓病史，在聖保羅市的私人醫院接受治療，年齡介於70至93歲。

聖保羅州是目前巴西疫情最嚴重的一州，有396起確診病例，9起死亡案例，9023起疑似病例。

里約熱內盧州有109起確診病例，2起死亡案例，1701起疑似病例。

衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）指出，依照趨勢，巴西新型冠狀病毒感染病例應從4月開始暴增，7、8月後減速。

為遏制病毒傳播、有效壓低流行傳染曲線，巴西各地政府紛紛採取隔離措施，強調民眾待在家裡保持社交距離的重要性。

聖保羅州政府已下令23日起關閉聖保羅都會地區所有購物中心、健身中心和公園，暫停各宗教場所集會至4月30日。聖保羅市政府從今天起限制市內商店對外銷售（只允許電話或網路銷售服務）至4月5日，只有麵包店、藥房、餐廳、超市、加油站和露天市場可以開門營業。

聖保羅市政府也決定在阿罕比（Anhembi）森巴遊行場和巴卡安布（Pacaembu）足球場設置共2000個給感染新型冠狀病毒輕症患者使用的床位。

繼關閉與南美國家邊界後，巴西政府亦下令從23日零時起限制來自中國、歐盟國家、冰島、挪威、瑞士、英國、北愛爾蘭、澳洲、日本、馬來西亞和韓國等國家航班的外國旅客入境，在巴西出生或入籍，以及持有巴西居留證的移民不在限制內。（編輯：馮昭）1090321

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