慈濟致贈教廷口罩 跨宗教團結抗疫

（中央社記者黃雅詩羅馬26日專電）教宗方濟各住所昨天驚傳1例武漢肺炎案例，染疫者是教廷國務院職員。為協助教廷抗疫，台灣佛教團體慈濟已透過海外管道寄出4000個口罩到梵蒂岡，展現跨宗教的團結情誼。

駐教廷大使李世明表示，教廷宗教對話委員會秘書長英都尼蒙席（Indunil J. Kodithuwakku K. ）認為慈濟基金會在非常時期的援助和友誼別具意義，代表不同宗教雖然各有信仰理念，但都享有人道關懷的共同價值，可以合作面對人類遭受的挑戰。

據了解，慈濟基金會16日已從非洲快遞4000個口罩到梵蒂岡，將交由梵蒂岡城內唯一台灣籍神父邱琮傑轉發給急需的修會與神職人員運用。未來慈濟基金會可望進一步與教廷宗教對話委員會合作，致贈更多口罩、消毒劑、防護衣等防疫用品。

義大利疫情嚴峻，位在羅馬的梵蒂岡城內居民不到千人，目前已有5個確診案例，昨天下午爆發的最新案例發生在教宗居住的聖瑪爾大之家（Casa Santa Marta），因教宗、樞機主教等高階神職人員多為年長者，讓不少信徒十分憂慮教廷疫情狀況。

義大利報紙「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，儘管住所傳出疫情，教宗方濟各現階段並不打算搬出聖瑪爾大之家，例如遷居到郊區的夏宮或另一住所使徒公寓。

報導指出，教宗獨自住在一個可聯通到書房的房間，一個人吃飯，每天清晨在聖馬爾大之家主持彌撒，沒有信徒參加。教宗已取消公開接見和儀式，但仍維持私下的個別接見，接見時維持安全距離，不過會議結束後會與對方禮貌性握手。

全義迄今已有上百位天主教神職人員染疫，超過60位神父死亡。其中許多神父活出信仰的事蹟傳為佳話，例如日前北義重災區貝加莫省（Bergamo）一位72歲神父貝拉爾代利（Giuseppe Berardelli）將教友送給他的呼吸器，轉贈給年輕患者使用，自己最後不幸病故。

在疫情肆虐下，許多神父到醫院幫病友祈禱，教堂成為堆放棺木的場所，但神父也不容易找到口罩自我保護。義大利通訊社Adnkronos報導，義大利市面口罩大缺貨，連平常貨源充足的梵蒂岡藥局也掛出「口罩售罄」的看板。（編輯：陳惠珍）1090326